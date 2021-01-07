نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا التعليم العالى والاتصالات يتابعان تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمتابعة تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها؛ لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمى.



كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتى التعليم العالي والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.