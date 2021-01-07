نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع بروتوكول مع شركة خاصة للطلمبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي ) وشركة "الوايلر فريد حسانين" فى مجال تصنيع الطلمبات وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركة.

وأشار الوزير " مرسي " بأنه يوجد تعاونًا كبيرا مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا هاما في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قائم على تعاون القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لافتًا إلي أن الإنتاج الحربي يتبع استراتيجية في توطين الصناعات بالتعاون مع شريك أجنبي والقطاع الخاص المصري بما يساهم في تعزيز الصناعة وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي بأن هذا البروتوكول يهدف إلي إقامة مصنع بمقر شركة حلوان للصناعات الهندسية داخل أحد الهناجر المملوكة لها لنقل خطوط الإنتاج ذات الحالة الفنية المتميزة والخاصة بشركة الوايلر وذلك لتصنيع الطلمبات الطاردة المركزية الرأسية والأفقية العاملة في مجال (الزراعة والري والصرف ومحطات المياه) بسعات وقدرات مختلفة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع مختلف الجهات سواء ( وزارات، هيئات حكومية، القطاع الخاص ) لتنفيذ مشروعات التنمية بالدولة وبما يعود بالنفع على المواطن.

ومن جانبه أكد الأستاذ حسن فريد حسانين رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد حسانين للطلمبات على استعداد الشركة لنقل التكنولوجيا التي تمتلكها في مجال تصنيع الطلمبات إلى شركات الإنتاج الحربي حيث سيتم نقل تكنولوجيا ( التجميع، التصنيع، الإختبار، التقييم) للمنتجات التي يتم تصميمها وإنتاجها وتصنيعها إلي شركة حلوان للصناعات الهندسية مع تدريب العاملين بالشركة علي عمليات التصميم والتصنيع وأعمال الجودة والتركيبات ووضع مخطط زمني لمراحل التنفيذ مؤكدًا على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة.