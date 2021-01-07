أسعار مواد البناء اليوم الخميس 7-1-2021..استقرار الحديد والأسمنت

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 7-1-2021، استقرت الأسعار في الأسواق كي تتمهل وتعطي للتجار في مجال العقارات فرصة للبناء، بعد حالة الركود التي شهدها السوق على مدار الفترة الماضية وخاصة خلال العام الماضي 2020.

ارتفعت أسعار الحديد خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة تقدر 16.6%، مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تغيرت أسعار مواد البناء خلال العام الماضي، حيث بدأت الأسعار في طريقها إلى الإنخفاض الملحوظ مع بداية العام، إلا أنها انقلبت رأسًا على عقب في نهاية العام.

