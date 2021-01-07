مواد البناء- ارشيفية
أسعار مواد البناء اليوم الخميس 7-1-2021، استقرت الأسعار في الأسواق كي تتمهل وتعطي للتجار في مجال العقارات فرصة للبناء، بعد حالة الركود التي شهدها السوق على مدار الفترة الماضية وخاصة خلال العام الماضي 2020.
ارتفعت أسعار الحديد خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة تقدر 16.6%، مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تغيرت أسعار مواد البناء خلال العام الماضي، حيث بدأت الأسعار في طريقها إلى الإنخفاض الملحوظ مع بداية العام، إلا أنها انقلبت رأسًا على عقب في نهاية العام.
أسعار مواد البناء
- سجل سعر حديد عز 13700 جنيهًا للطن.
- وصل سعر حديد بشاي إلى 13500 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر حديد العتال 13450 جنيهًا.
- أما سعر حديد المراكبي سجل 13300 جنيهًا.
- بلغ سعر حديد المصريين 13500 جنيهًا.
- حقق سعر حديد العشري 13300 جنيهًا.
- أما حديد مصر ستيل 13300 جنيه.
أسعار الأسمنت
- سجل سعر أسمنت النصر 758 جنيهًا.
- وصل سعر أسمنت أسيوط "الفهد" 743 جنيهًا.
- توقف سعر أسمنت سيناء 745 جنيهًا.
- بلغ سعر أسمنت السويس 785 جنيهًا.
- سجل سعر أسمنت حلوان 788 جنيهًا.
- أما عن سعر أسمنت مصر بني سويف فقد سجل 755 جنيهًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 7-1-2021..استقرار الحديد والأسمنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.