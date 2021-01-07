تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبيه اليوم الخميس 7 يناير 2021

العملات العربية والأجنبية- أرشيفية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مع بداية تداول عمليات البيع والشراء صباح اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021. وترصد بوابة دوت الخليج أسعار العملات العربية والأجنبية بحسب آخر تحديث قام به البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 7 يناير سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.63 جنيه، ووصل سعر البيع وصل لـ 15.73 جنيه. ووصل سعر اليورو للشراء 19.27، أما سعر البيع كان 19.40 جنيه. وبلغ سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.27جنيه، وللبيع 21.405 جنيه. جاء سعر الفرنك السويسري للشراء 17.82جنيه، وللبيع 17.93 جنيه. أما الين الياباني وصل سعر الشراء لـ 15.18، وسعر البيع 15.28 جنيه. سجل سعر الدولار الكندي 12.29 جنيه، 12.40 جنيه للبيع. وحقق سعر الكرون الدانماركي 2.58 جنيه، وسعر البيع 2.60 جنيه. كما وصل سعر الكرون النرويجي إلى 1.83 جنيه، وسعر البيع 1.85 جنيه. وأخيرًا اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.42 جنيه، و2.438 للبيع. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري لليوم الخميس 7 يناير 2021 بلغ سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي 51.53 جنيه للشراء، و 51.93 للبيع. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع. ووصل سعر دينار البحرين إلى 41.54 جنيه للشراء، و 41.91 جنيه للبيع. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-1-2021 في عدد من البنوك المصرية

سبب تراجع الدولار الأمريكي أمام المصري يذكر أن متوسط سعر الدولار الأمريكي تراجع 1.3 قرش بنهاية تعاملات أمس الأربعاء الموافق 6 يناير، ليسجل 15.638 جنيه للشراء و15.738 جنيه للبيع، في مقابل 15.651 جنيه للشراء و 15.751 جنيه للبيع وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير، وداء ذلك التراجع بعدما أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمصر ليصل قيمته لحوالي 842 مليون دولار في شهر ديسمبر المنصرم.



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