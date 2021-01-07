مصطفى محمد يعلن تمسكه بالرحيل والزمالك يوقع عليه عقوبة "فيديو"

خرج مصطفى محمد بالأامس لأول مرة للحديث إعلاميا عن أزمته مع نادي الزمالك، بسبب تمسكه بالرحيل، وتعنت نادي الزمالك معه ورفضه لأي عروض تقدم للاعب.

وظهر مصطفى محمد بالأمس في مداخلة هاتفية مع أحمد حسام ميدو مقدم برنامج "أوضة اللبس"، المذاع عبر قناة النهار.

وقال مصطفى محمد: "منذ وجودي في الناشئين، أعارني الزمالك مرتين، ووافقت، وكنت أسعد شخص عندما طلبني الزمالك للعودة واللعب ضمن صفوفه".

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وتابع: "وصلني سابقا عرض من فرنبخشة التركي، ورفضته رغم أنه كان أضعاف ما أحصل عليه في نادي الزمالك، إلا أنني كنت أحلم بالحصول على بطولة أفريقيا مع نادي الزمالك".

وأكمل: "تلقيت عرض آخر من أنطاليا سبور، لكنني رفضته بعدما وعدني مرتضى منصور رئيس الزمالك وقتها بأنه سيوافق على احترافي بعد انتهاء بطولة أفريقيا، ولم أفتعل المشاكل وقتها".

وواصل: "وقت وصول باتشيكو للإدارة الفنية للزمالك، جلست معه ووعدني أنه سيساعدني على الاحتراف".

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وقال صاحب ال24 عاما: "أقسم بالله أنني لم أتغيب سوى عن مران واحد فقط، وأقول لجماهير الزمالك أنني أربعة وعشرون سنة الآن، والفرصة قد لا تأتي مرة أخرى".

وتابع: "إدارة الزمالك تطلب مني الصبر إلى ما بعد الأوليمبياد، وهو أمر غير منطقي، لأن الأوليمبياد يمكن أن تلغى، ويمكن أن يكون مستواي ليس بالجيد بها، ووقتها لن يكون الموسم في مصر قد انتهى",

واختتم: "إدارة الزمالك طلبت مني عرض بمبلغ معين، ولقد جلبته لهم، إما أن يوافقوا عليه، أو يبلغوني برفضهم للعرض وأنني باقي في نادي الزمالك لنهاية عقدي".

