موقع إلكتروني جديد لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة.. تعرف على التفاصيل

انتشرت العديد من الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية حول إطلاق القوى العاملة موقع إلكتروني جديد لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة.

موقع صرف منحة الـ 500 جنيه

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق القوى العاملة أي مواقع إلكترونية جديدة لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة، مُشددةً على أن تلك المواقع مزيفة ولا علاقة للوزارة بها نهائيًا.

أوضحت القوى العاملة، أن الموقع الرسمي للوزارة هو " https://www.manpower.gov.eg "، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع المزيفة.

العمالة غير المنتظمة