التعليم العالى والاتصالات تتابعان تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس،اجتماعا لمتابعة تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها؛ لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمى.

كما أكد عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومى لميكنة المستشفيات الجامعية، والذى يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى، لتنفيذ عدد من المشروعات التى تتكامل للاستفادة من الفرص التى تتيجها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعى وتطوير العملية التعليمية خصوصا فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم، وفى ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية.

وأشار طلعت إلى أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين والتى تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة، وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات الى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، فضلا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

وتناول الاجتماع إجراءات إتمام البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية ومناقشة احتياجات الجامعات من حيث دعمها بأجهزة خوادم متقدمة، وتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية لمبانى بعض الكليات فى الجامعات الحكومية، ورفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإقامة معامل تخصصية فى مجال إنترنت الأشياء، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التى تمت بمشروع الاختبارات المميكنة.

حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالى الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ورئيس اللجنة المشتركة للاختبارات الإلكترونية والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمى، وأحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات، والمهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمى، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، وشيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس خالد متولى مدير إدارة خدمات الصحة الإلكترونية، وعدد من السادة المسئولين بكلا الوزارتين.