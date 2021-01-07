الإسكان: تشكيل لجنة لمتابعة مشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة» أسبوعيا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس الأربعاء، مع قيادات الوزارة، لاستعراض آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير نحو 1500 قرية بـ50 مركزا على مستوى الجمهورية.





وشدد وزير الإسكان، على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير الخدمات المختلفة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية لهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التى تواجه التنفيذ.

وأوضح وزير الإسكان، فى بيان، اليوم الخميس، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل للبدء فى تنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى، وترتيب الأولويات، وتحديد الاحتياجات الفعلية لتلك القرى، وعلى رأسها أعمال البنية التحتية "مياه الشرب - الصرف الصحى - الطرق - أعمال الكهرباء والإنارة - إنشاء وتأهيل المدارس والوحدات الصحية - وغيرها".

وكلف الدكتور عاصم الجزار بتشكيل لجنة برئاسته لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أن تنعقد هذه اللجنة بشكل أسبوعى، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات، التى تواجه تنفيذ أعمال التطوير.

كما كلف الوزير، بتشكيل مجموعات عمل للمرور على القرى التى سيتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودراسة الاحتياجات الفعلية للقرى والتوابع، ووضع الخطط والبرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على الأرض.