فيديو.. آخر تطورات مشروع مسار العائلة المقدسة بالغربية

وأضاف الأنبا بيشوى خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، مع الإعلامية منة الشرقاوى، اليوم الخميس، أن الكنيسة تعتبر محطة من محطات رحلة العائلة المقدسة، وفيها أثرين وهما البئر بعمق 12.5 مترًا من سطح الأرض: "الكل بييجى يشرب منه لحد دلوقتى وبياخدوا البركة، سواء مسيحيين أو مسلمين لأن الجميع يحب السيدة العذراء والعائلة المقدسة والمياه صالحة للشرب وبيحصل ببركتها معجزات كثيرة".
وتابع الأنبا بيشوى: "أما الأثر الثانى فهو الماجور وهو عبارة عن حجر من أحجار الآخرين كانت تعجن فيه السيدة العذراء ويقال إن سيدات سمنود أهدينها إياه"، مشيرًا إلى أن الكنيسة أثرية، وجرى تطويرها وافتتاح أعمال الترميم بها فى عام 2016.
وأردف الأنبا: "منذ يومين، جرى افتتاح المسار من الخارج، وأصبحت الكنيسة جزءً من أوروبا كما يقول أناس كثر، بعدما كان الشارع المؤدى إليها سوقًا، ويجب أن نستغل هذا المكان لأن العائلة المقدسة زارته ومكثت فيه 17 يومًا، ونشكر اهتمام الدولة المصرية بهذا المكان".
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