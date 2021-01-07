صور.. محافظ الفيوم يتابع توافر الأكسجين بمستشفى العزل

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وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان اليوم الخميس، أن محافظ الفيوم تابع خلال الزيارة تانك الأكسجين الموجود بالمستشفى، وتابع أليات إعادة تعبئته، كما عقد إجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة، ومدير عام التأمين الصحى ومدير المستشفى، والطاقم الطبى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى.
كما راجع محافظ الفيوم خلال الاجتماع، توافر مخزون المستلزمات الطبية وكميات الأكسجين، والحالة الفنية للأجهزة الطبية، مشددًا على متابعة معدل استهلاك الأكسجين على مدار الساعة، وملئ الاسطوانات الفارغة التى تم توفيرها، ومتابعتها أولاً بأول، موجها بترشيد استهلاك الاكسجين لمنع سوء استخدامه، وكذا التأكيد على التزام الفرق الطبية بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من الاصابة بالعدوى.
ولفت محافظ الفيوم الى التنسيق مع السيدة وزيرة الصحة لتوفير تانك أكسجين إضافى بمستشفى التأمين الصحى لزيادة السعة السريرية، مشيرا الى الانتهاء من التجهيزات الفنية، وجارى توريده من الوزارة.
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