إنفوجراف.. وحدة إنتاج فنى بدار الإفتاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء عن إطلاق مبادرة جديدة لإِنشاء وحدة إنتاج فنـى متكاملة ومتخصصة، ضمن خطتها المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة، إيمانًا منها بضرورة الإبداع والتجديد فى تبليغ الرسالة الإفتائية.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز برامج دار الإفتاء المستهدف إنتاجها من الوحدة الجديدة. ويمكن لجمهور الإفتاء ومتابعيها الإستفادة من هذه البرامج عبر نوافذ صفحات دار الإفتاء ومواقعها على الإنترنت، والقنوات المحلية والفضائية والعالمية.

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