فيديو.. محافظ الغربية: تدشين محطة دواجن لإنتاج 70 مليون بيضة بنهاية العام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إن مشروع محطة إنتاج البيض الجديد بالمحافظة سيتكلف 76 مليون جنيه وهو عبارة عن 8 عنابر، منهم عنبرين لتربية الأمهات و6 عنابر لتربية الفراخ، وذلك لإنتاج 200 ألف بيضة فى اليوم الواحد بقدرة 70 مليون بيضة على مدار السنة.





وأضاف رحمى، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، مع الإعلامية منة الشرقاوى: "جرى تدشين 8 عنابر، وجار وضع جوانبها بالإضافة إلى عملية استيراد الأجهزة، وكان لدينا مشروع قديم لكنه لم يكن مجديًا، فتم احلاله بهذا المشروع الجديد"

وتابع محافظ الغربية: "هذا من المشروعات كثيفة الزيارة بالنسبة إلينا وكل أسبوع نزور المشروع لمتابعة التقدم الذى وصل إليه، أما نسبة التنفيذ فقد بلغت 55% وفى نهاية هذا العام ستبدأ المحطة فى العمل لإنتاج 200 ألف بيضة يوميًا".



وحول الغزل والنسيج، أكد محافظ الغربية أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا المشروع واضح جدًا، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعى بالمحافظة أوشك على الانتهاء بواقع 315 ورشة، بمساحة 48 متر مربع للورشة الواحدة وسيجرى طرحها للشباب ويمكن استغلالها بحق انتفاع مدته 60 سنة، وسيجرى طرح قطع أراضى تتراوح مساحتها ما بين 500 إلى 1500 متر يستطيع الشباب الحصول عليها لإنشاء مصنع نسيج، كما تهتم المدارس الفنية بتدريس مناهج خاصة بصناعات وتكنولوجيا النسيج.