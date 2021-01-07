ضبط 4 كيلو سبائك ذهبية مهربة من الكونغو مع راكب في مطار القاهرة.. صور

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس ، 4 كليو سبائك ذهبية مع راكب فور وصوله من الكونغو ، اخفاها داخل اكياس السكر وثمار «الافوكادو» وعلب شيكولاته ، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالسبائك دون الافصاح عنها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية ، وقامت الجمارك بحجز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية .
اثناء انهاء اجراءات وصول الطائرة الاثيوبية القادمة من اديس ابابا ، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك في راكب قادم من الكونغو ترانزيت اثيوبيا ، وبفحص حقائبه علي جهاز «الاكس راي» بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص وتحت إشراف أميرة طلبة رئيسة القسم ، تبين وجود أجسام غريبة داخل أكياس بلاستيك ، علي الفور قاما عماد صلاح وأحمد مجاهد مأمورا الجمارك بفتح الحقائب والأكياس وعثر علي سبائك ذهبية ، وبفتح علب الشيكولاته وثمار «الافوكادو» عثر علي الجزء الثاني من السبائك .
امر عبد العال نعمان مدير الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب ، وذلك بتوجيهات من الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
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