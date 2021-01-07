انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل زيادات المعلمين في شهر يناير 2021 تتراوح بين 390 إلى 630 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اعترافًا من الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقدر المعلم كونه قيمة وقامة، ويقوم بدور هام وحيوي لبناء العنصر البشري في المجتمع المصري، فقد أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات من شأنها تحسين أحوال المعلمين في مصر، ولا سيما بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة التي تبعها ارتفاع الأسعار في بعض متطلبات الحياة الأساسية، فقد وجه رئيس الجمهورية الحكومة بأن تطبق تلك القرارات اعتبارًا من أول يناير 2021م، ما جعل العديد يتسائلون عن تفاصيل زيادات المعلمين في راتب شهر يناير 2021.

تفاصيل زيادات المعلمين في شهر يناير 2021

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، أعد مجلس النواب المصري حزمة من الإجراءات بشأن تحسين الأحوال المادية للمعلمين، تصل تكلفتها السنوية إلى 6.6 مليار جنيه، لتحسين أوضاع 2.1 من منسوبي التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن قطاع التعليم بالأزهر الشريف، بخلاف الأعباء التأمينية، وقد صدرت موافقة الحكومة بالفعل، وسوف يتم التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2021م، وتشمل تلك الزيادات :

رفع بدل المعلم بنسبة 50% .

زيادة حافز الأداء بنسبة 50% .

زيادة مكافأة الامتحانات 25% .

استحداث حافز للإدارة المدرسية .

إنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم .

الرواتب الجديدة للمعلمين 2021

تتفاوت الزيادة الجديدة طبقًا للدرجات الوظيفة لكادر المعلمين والتي تتكون من 7 درجات وسوف تتراوح الزيادة بين 390 إلى 630 جنيه وسوف تكون الرواتب باختلاف المسمى الوظيفي على النحو التالي :