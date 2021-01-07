ترامب يعترف بنتائج الانتخابات الامريكية ليبدأ معركته على السلطة

ترامب- ارشيفية
صدق الكونغرس الأمريكي رسميًا، اليوم الخميس، على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر المنصرم.
تعليق ترامب بعد تصديق الكونغرس على فوز بايدن
أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن انتقال السلطة يمثل نهاية لأعظم فترة في تاريخ الرئاسة الأمريكية، لكنها تعتبر بداية لمعركة من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وذلك في أول اعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.
تعددت تصريحات ترامب المختلفة والتي لفتت إلى رفضه التام لنتيجة الانتخابات الرئاسية التي تم تزويرها حسب قوله، وذلك منذ فترة كبيرة من إعلان النتيجة والمستمرة حتى الآن، حيث تطور الأمر ليصل حد الإشتباكات مع الشرطة.
أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، أمام المتظاهرين من أنصاره أنهم لن يستسلموا لنتيجة الإنتخابات التي يعتبروها غير عادلة، ولن يعترف بالهزيمة في الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
موقف أنصار ترامب من الانتخابات
أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الإشتباكات التي وقعت بين الشرطة وأنصار ترامب مساء أمس، حيث لجئت الشرطة الامريكية إلى اطلاق الغاز المسيل للدموع لمنع تزايد أعداد المتظاهرين الذي إستطاعوا اقتحام مبنى الكونغرس.
الجدير بالذكر، أن ترامب قد دعا مناصريه خلال إلى التظاهرات للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات، وجرى تنظيم تلك التظاهرات في واشنطن والتوجه إلى لكونغرس.
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