سما المصري- ارشيفية
سما المصري تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء انتشار العديد من الشائعات التي تشير إلى إصابتها بفيروس كورونا داخل محبسها.
حقيقة إصابة سما المصري بفيروس كورونا
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء تشير إلى إصابتها بفيروس كورونا، لتنتقل إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وظهور أعراض كورونا عليها.
خرج المستشار أشرف ناجي، محامي سما المصري، ليوضح حقيقة الأنباء المتدولة حول إصابة موكلته.
وأكد ناجي، أن سما المصري نقلت الأسبوع الماضي لمستشفى السجن بعد إصابتها بنزلة برد شديدة، وأثبتت الفحوصات الطبية سلبية إصابتها بفيروس كورونا.
جلسة سما المصري
وأشار المحامي، إلى أنها مصابة بنزلة برد شفيت منها، وحضرت جلسة أمس الأربعاء، لنظر وقف الحكم الصادر ضدها، وهو الدليل القاطع على عدم إصابتها بكورونا.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، أن المتهمة في غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلًا عن المقاطع المصورة لها التي تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت حجز الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجي محامي سما المصرى، لوقف حكم حبسها عامين، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 3 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سما المصري ما بين مستشفى السجن والمحكمة بسبب كورونا "تفاصيل" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.