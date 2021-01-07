موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش

يدخل نادي الزمالك مباراته أمام فريق طلائع الجيش، يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة السادسة، وكانت آخر مواجهات الفريق أمام فريق إنبي وانتهت بنتيجة 2/1 .

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 10 نقاط من أصل 4 مواجهات، بينما فريق طلائع الجيش يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من أصل 5 مواجهات.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يعيش أزمات بسبب عدم تجديد لاعبي الفريق فرجاني ساسي ومصطفي محمد، ويرغب كل منهما خوض تجربة الإحتراف، وترغب إدارة النادي في إقناع اللاعب للتجديد مثل شيكابالا الذي جدد لمدة سنتين ويوسف اوباما ومحمود جنش اللذان جددا لمدة ثلاث مواسم .

ويغيب فرجاني ساسي عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش، حيث لن يتمكن اللاعب من المشاركة في أي تدريبات قبل المباراة بخلاف غيابه عن التدريبات طوال الأسبوع.

وقدم النادي عرض جديد لموافقة اللاعب على التوقيع لكن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة .

ونشر نادي الزمالك أمس بيانا يعرب فيه عن استنكاره للعروض التي انهالت فجأة على لاعبيه، مما دفع مسؤولو الزمالك لاتخاذ قرار بعدم النظر في أي عروض للاعبين في الفترة الحالية.

وبعدها خرج مسؤولو القلعة البيضاء وتحدث أن السبب وراء تأخر تسديد المستحقات المالية لللاعب هي أنه قد تم تحويل المبلغ الي حسابه الشخصي ولكن التحويل يأخذ فترة من الوقت، بينما صرح مصطفي محمد لاعب الزمالك عبر مداخلة هاتفية مع أحمد حسام ميدو مقدم برنامج "أوضة اللبس"، المذاع عبر قناة النهار وتحدث قائلاً:"أقسم بالله أنني لم أتغيب سوى عن مران واحد فقط، وأقول لجماهير الزمالك أنني أربعة وعشرون سنة الآن، والفرصة قد لا تأتي مرة أخرى".

وتابع: "إدارة الزمالك تطلب مني الصبر إلى ما بعد الأوليمبياد، وهو أمر غير منطقي، لأن الأوليمبياد يمكن أن تلغى، ويمكن أن يكون مستواي ليس بالجيد بها، ووقتها لن يكون الموسم في مصر قد انتهى"،واعلن مدير الكرة بالنادي الزمالك عبد الحليم علي توقيع عقوبة مالية على مصطفي محمد لاعب الفريق بسبب تصريحاته عن رغبته في الرحيل دون إذن النادي .