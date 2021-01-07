منة فضالي تشكر الإعلامي مصطفى الأغا والإمارات العربية

نشرت منه فضالي فيديو لها وهي توجه الشكر للإعلامي مصطفى الأغا وطاقم عمل برنامج صدى الملاعب، على استضافتها بالبرنامج، معبرة عن سعادتها لوجودها بدبي وسط أصدقائها وزملائها، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث عنها من قبل جمهورها بالوطن العربي، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

منه فضالي: شكرًا لمحبتكم

وعلقت فضالي على الفيديو الذي نشرته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة منها "انستجرام"، و"تويتر":"صباحكم حلو، ميرسي للصديق الغالي والأخ الدكتور مصطفي الأغا علي كل شئ، وانبسط بشوفتك لورا كتير حبيتك، مرسي كل ????????????، شكرًا جمهور الإمارات العزيزة الغالية، وشكرًا نجوم مصر اصدقائي اللي بحبهم، أحمد زاهر، مايا نصري، لقاء سويدان، هاجر الشرنوبي، شكرًا لكل البلاد العربية على محبتكم".

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جمهور منه فضالي يتفاعل معها على السوشيال ميديا

وتفاعل جمهورها من المتابعين لها مع الفيديو وقال البعض:"صباحك جميل زيك، وتستاهلي كل الحلو بالتوفيق في حياتك"، و"إن شاء الله المسلسل الجديد بتاعك يحقق صدى كبير وينجح على المستوى العربي كله".

والمعروف أن فضالي من الفنانات النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فكثيرًا ما تشارك جمهورها بلحظات من حياتها الشخصية بجانب صورها بمختلف المناسبات، مما يجعلها قريبة من محبيها بشكل دائم.

أخر أعمال منه فضالي

يذكر أن الفنانة منه فضالي تستكمل عمليات تصوير مسلسلها الجديد "هي" بشكل شبه يومي، حتى يتمكن صناع العمل من الانتهاء من حلقاته كلها قبل أي إجراءات احترازية جديدة قد تفرضها الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها الحظر الجزئي أو الكلي، المر الذي سيعطل تصوير المسلسل.

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والمسلسل يتنمي لنوعية المسلسلات المكونة من "60" حلقة وتدور أحداثه في إطار إجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات وعلاقاتهم بوالديهم، وهو من تأليف أحمد صبحي، و إخراج محمد النقلي، إنتاج شركة mgr الاستاذ ممدوح شاهين، وبطولة كلا من الفنانة وفاء عامر وشقيقتها أيتن عامر، بجانب كلا من دينا وحسني شتا وأحمد جمال سعيد، وهاجر الشرنوبي، ومحسن صبري والنجم حجاج عبد العظيم، وغيرهم من الفنانين.

