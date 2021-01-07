بالأسماء.. البابا تواضروس يشكر كل مهنئيه بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص كلمة البابا تواضروس الثانى ما يلى:

أهنئكم أيها الأحباء بعيد الميلاد المجيد لعام 2021، وهو العيد الذى نفتتح به السنة الميلادية، أهنئ جميع الكنائس القبطية فى مصر وفى خارج مصر فى المهجر، أهنئ جميع الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة والقمامصة والقسوس والشمامسة وكل الشعب وكل الأراخنة والشباب و الأطفال فى كل كنائسنا وإيبارشياتنا فى مصر وفِى بلاد المهجر وفِى اميركا ودوّل أروبا وفِى دول إفريقيا وفِى أورشليم القدس وفِى منطقة الخليج وبعض دول آسيا وفِى أستراليا، أهنئكم جميعًا بهذا العيد".

وتابع البابا: "وبالأصالة عن نفسى وعن المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملى العام والمجالس الفرعية وكل الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب بمصر والخارج وبلاد المهجر، نقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى عودنا دائما أن يهنئنا بالعيد بحضوره منذ عام 2015 وهذا الحضور يفرحنا جميعًا، وإن كنّا هذا العام بسبب جائحة كورونا والظروف الصحية التى تسود العالم فقد فضل أن يتصل بنا عبر video conference فى رسالة طيبة ومهنئًا جميع الأقباط فى مصر وفِى كل العالم، أشكره كثيرًا ونصلى لأجله ومن أجل كل المسئولين فى بلادنا الحبيبة، نحن نشكره على هذه المشاعر الطيبة، ونرفع أيدينا إلى الله تبارك اسمه ونصلى من أجل بلادنا وكل العالم وأن يرفع عنا هذه الجائحة وينعم على الجميع بالصحة والعافية".

وأكمل: "أيضًا أقدم كل الشكر والتقدير لكل من أرسل برقيات أو اتصل تليفونيًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعى للتهنئة بالعيد، تلقينا اتصالًا كريمًا من المستشار عدلى منصور الرئيس السابق، وتلقينا تهنئة بالعيد من الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، والرئيس عارف علوى رئيس باكستان، وأيضًا هنأنا بالعيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وهنأنا تليفونيًا بالعيد المجيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأيضًا هنأنا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وهنأنا أيضًا الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كما أرسل لنا تهنئة طارق عامر محافظ البنك المركزى، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واتصل بنا تليفونيًا الفريق أول محمد أحمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة".

وتابع: "هنأنا أيضًا بالعيد الفريق محمد فريد حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أركان حرب محمد حجازى قائد قواد الدفاع الجوى، كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لقواتنا المسلحة حماة مصر ودرع الوطن، هنأنا أيضًا السيد الوزير عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة".

وقال: "وهنأنا أيضًا ببرقيات رقيقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كما نشكر نواب ومساعدى ومدير الأمن والقطاعات الأمن الوطنى والأفراد على مجهوداتهم فى تأمين الصلاة بجميع الكنائس ومتابعة التزام الشعب بالإجراءات الاحترازية كل الشكر والتقدير للرجال الشرطة الساهرين على حفظ الأمن والامان، كما تلقينا أيضًا تهنئة رقيقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ويسعدنا فى هذا المقام أن نقدم الشكر لكل العاملين فى الفرق الصحة الأطباء والتمريض والفنين وكل العاملين ومجهوداتهم التى يقدمونها ليلًا ونهارًا وسط خطرًا داهم وتضحيات جسام دون كلل أو خوف نقدم لهم الشكر والتقدير بكل قلوبنا ونصلى من أجل سلامتهم جميعًا".

وأشار قائلا:"تلقينا أيضًا من الوزراء السيد السفير سامح شكرى وزير الخارجية والسيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمد شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والمستشار علاء الدين فواد وزير شئون المجالس النيابية، ونيفين جامع وزير ة التجارة والصناعة".

وبين أن قداسته تلقى أيضا التهانى من: "نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، والسيد محمد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للانتاج الحربى، ومن المحافظين خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وهشام عبد العزيز محافظ البحيرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وطارق الفقى محافظ سوهاج، وأشرف عبد البارى محافظ أسوان، وإبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وأشرف الدودى محافظ قنا، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والمستشار مصطفى خالد محافظ الأقصر، وعمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر، وأسامة القاضى محافظ المنيا.

كما شكر قداسة البابا أيضًا القضاة الأجلاء المستشارين رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الأندية القضائية وأعضائها ورؤساء المحاكم والهيئات الوطنية للأنتخابات ورؤساء النيابات العامة اللذين هنئونا بالعيد، وخص بالشكر المستشار عبدلله عمر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والسيد المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، وفيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، ولفيف من أمناء ووكلاء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

كذلك شكر البابا، المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأيضًا نواب الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء كذلك لفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى مصر، منهم سفير المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين ومملكة البحرين ودولة بيرو وبوركينا فاسو وسفارة فرسان ملطى، ورؤساء المجالس القومية المتخصصة والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية والرقابية

وشكر رؤساء الجامعات ونوابهم ووكلاءهم وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية وخص منهم رؤساء جامعات بنى سويف وأسيوط ودمنهور والزقازيق وبنها، وأيضًا عدد من الوزراء المحافظين السابقين وبرلمانين السابقين، وهم المهندس ياسر القاضى، واللواء أبو بكر محمود الجندى، والدكتور خالد فهمى، والدكتور جلال مصطفى سعيد، ومنير فخرى عبد النور، والدكتورة فينيس كامل جوده، والدكتورة نادية زخارى، والسفيرة مشيرة خطاب، والدكتور هانى قدرى دميان، والدكنورة عائشة عبد الهادى، والدكتورة درية شرف الدين، والدكتورة مها الرباط، والمهندس هشام عرفات، والدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور عادل عدوى والدكتور مفيد شهاب، وأسامة صالح، وأشرف سلمان، ودكتور مهندس أسامة كمال.

كما شكر أيضا البابا، رؤساء الأحزاب ونوابهم والائتلافات السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والنقابات العامة والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى الذين.

كذلك شكر البابا رؤساء الكنائس والطوائف بمصر وبالخارج، مقدما الشكر إلى وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلًا فى الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة ورئيس التلفزيون المصرى لنقلهم لصلاة القداس على الهواء مباشرة، وجميع القنوات الفضائية المصرية والعربية والأجنبية والإذاعة المصرية وجميع وكالات الأنباء والصحف والمجلات التى نقلت القداس الإلهى، وكل عام وأنت بخير.