صور.. الجيزة تغلق 13مركزا للدروس الخصوصية

جدة - نرمين السيد - أغلقت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، 13 مركزا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز، وذلك خلال حملات تم شنها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا ومواجهه مراكز الدروس الخصوصية.





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها واقعة بأحياء "الدقى والطالبية وبولاق الدكرور والهرم ومراكز البدرشين والحوامدية"، وتم غلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية.



ولفت إلى أن المراكز التى تم غلقها شملت 4 سناتر للدروس الخصوصية بمركز البدرشين وهم "سنتر المستقبل بعمارة يحى القمبشاوى وسناتر الصفوه و H.M والشروق و 2 سنتر للدروس الخصوصية بشارع تيتو بالحوامدية"، و3 سناتر بحى الطالبية وهم "البسملة والعراقى وبين الجناين" وسنتر بحى الدقى وهما "البسملة" وآخر بشارع حسين واصف بميدان المساحة، وسنتر بشارع الشهيد أحمد حمدى بالمنشية بحى الهرم" وسنتر التونى بحى بولاق الدكرور.



وناشد راشد الأهالى وأولياء الأمور بالمحافظة ضرورة الإرشاد فورًا عن أى مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم أعدت وسائل مطورة تحقق الاستفادة التعليمية القصوى للطلاب بدلاً من التردد على مراكز الدروس الخصوصية.