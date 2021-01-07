الفرح.. نص عظة البابا تواضروس الثانى فى قداس عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وينشر "دوت الخليج" نص العظة، كالتالى:

بِسْم الآب والابن والروح القدس تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين.

ونحن نحتفل أيها الأحباء بعيد الميلاد المجيد إنما نحتفل احتفالًا خاصًا لأن هذا العيد نفتتح به أعيادنا فى السنة الميلادية، وهذا العيد عيد الميلاد والذى يحتفل به العالم كله إنما هو احتفال بدخول الفرح إلى العالم، كان العالم قبل ميلاد السيد المسيح لا يشعر بفرح حقيقى كان العالم يعيش بعيدًا عن الفردوس.

فحتى الأبرار الذين عاشوا كان الفردوس أمامهم مغلقًا وكان الطريق الوحيد أمام البشر هو إلى الجحيم وكانت حياة الإنسان تدور حول الذبائح المتكررة لعلى الله يرضى ويقبل وكان تكرار هذه الذبائح يعنى أنها ذات نفع مؤقت وصار العالم فى حالة تخبط وتعدى على الوصية وانتشرت الوصية وانتشر الضعف فى حياة البشر واحتاج الإنسان أن يكون فرحًا ليشعر بإنسانيته.

وكان الفرح فى ميلاد السيد المسيح فالإنسان بدون المسيح فاقد الفرح والسعادة الداخلية وإن كانت الدول تعمل من أجل رعاية الشعوب أما السيد المسيح فجاء من أجل رفاهية الأفراد، الله خلقنا لرسالة والإنسان الذى لا يشعر بحياته يفقد الكثير من وجوده ولا يشعر بلذة الحياة الجميلة وهذه هى النعمة التى أعطاها الله للإنسان، كان الفرح ينقص الإنسان وجاء السيد المسيح مولودًا فى مذود بيت لحم لكى ما يمنح الإنسان فرحًا كبيرًا والسؤال الأن من أين وكيف يأتى الفرح؟

نحن نتعلم فى الكنيسة ونصلى فى الحاننا ونردد كلمة "هليللويا" وهى كلمة تهليل وفرح وهى كلمة مشهورة فى سفر المزامير وسفر الرؤيا وتتكرر أربع مرات وتشير إلى جهات الأرض الأربعة أريد أن أتامل معكم فى خمسة مشاهد عن الفرح من أين يأتي؟

1-المشهد الأول: فى حياة أمنا العذراء مريم عندما نالت البشارة من الملاك جبرائيل ذهبت بسرعة إلى القديسة أليصابات وذهبت إليها لتخدمها وعندما رأتها اليصابات ابتهج الجنين فى بطنها أما أمنا العذراء حولت هذه المناسبة إلى صلاة " تُعَظِّمُ نَفْسِى الرَّبَّ وَتَبْتَهِجُ رُوحِى بِاللهِ مُخَلِّصِي" فهذا هو المصدر الأول للفرح الخلاص، أمنا العذراء من البشر وعرفت أنها تحتاج للخلاص وهكذا جميع أجيال العهد القديم كانت تبحث باشتياق عن من يأتى ويخلص وحتى أجيال الأمم كما قال سقراط" لا سبيل إلى معرفة الحقيقة إلا إذا جاء رب الحقيقة وأعلانها بذاته".

مريم العذراء أمنا وفخر جنسنا وقفت وصلت وقالت: "تُعَظِّمُ نَفْسِى الرَّبَّ وَتَبْتَهِجُ رُوحِى بِاللهِ مُخَلِّصِى" وكانها تضع ايدينا على أول طريق الفرح، الفرح لا يأتى ألا من خلال خلاص السيد المسيح على الصليب ولذلك نحن نصلى "نشكرك لأنك ملأت الكل فرحًا أيها المخلص عندما أتيت لتعين العالم" فليس هناك فرحًا ألا فرح الصليب هذا هو المصدر الرئيسى وأمنا العذراء تشير إليه وتعلمنا وتعلن احتياجها للخلاص فالإنسان لن يعرف فرحًا إلا إذا بدء بالخلاص الذى قدمه المسيح على الصليب هذا هو المصدر الأول للفرح.

2-المشهد الثانى: نراه فى القديس يوسف النجار ذلك الشيخ الوقور الذى اختصه الله ليكون حارس لسر التجسد وكان رفيقًا لأمنا العذراء وفى الطريق لبيت لحم وهو الذى صاحب الأم والطفل الرضيع إلى مصر عبر طرق شاقة جدًا، الفرح هنا هو فرح المسئولية فالله عندما يمنحنا مسئولية تكون مصدر للفرح إذا استخدمها الإنسان بكل أمانة وأخلاص، وفى مثل الوزنات" كُنْتَ أَمِينًا فِى الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ " لأنه كان أمينًا ومخلصًا، قد تتعدد المسئوليات ولكن فى كل مسئولية إذا تاجر فيها الإنسان بكل امانة يجد فرحًا.

3-المشهد الثالث: مشهد الملائكة الذين ظهروا فى السماء جعلوا السماء منيرة ويسبحون ويرتلون " الْمَجْدُ للهِ فِى الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ " هذا الفرح هو فرح التسبيح، التسبيح هو اللغة الراقية للصلاة، كان فرح التسبيح فرح حقيقًيا علمته لنا الملائكة من خلال هذه التسبحة القصيرة ولكنها شاملة، لا تستطيع أن تقدم تسبيحًا ألا أن تمجد الله أولًا وأن تصنع سلام لتكون تسبحتك مقبولة والخطوة الثالثة بالناس المسرة وأنك أنت تشعر بهذا الفرح وتنشر الفرح فى حياة الناس، فعطية الحياة التى يعطيها الله لنا هو صاحبها فاطمئن الله يقود خطواتك فعيش أيامك فرحًا وفرح من حولك، المشهد الثالث كان التسبيح والتسبيح يملأك فرحًا.

4- المشهد الرابع: نجده عند الرعاة وهم أناس بسطاء ومؤتمنين على القطعان التى يرعونها وكانوا يعتبروا خارج سكان أى مدينة لأنهم يتنقلون كانوا بكل أمانة يحرسوا القطعان فى البادية وكانت هذه البساطة هى سبب الفرح يقول القديس أغسطينوس"وقفت على قمة العالم عندما وجدت نفسى لا أشتهى شيء ولا أخاف شيء" هؤلاء كانوا كذلك وكانت الصفة الغالبة فيهم أنهم عاشوا حياة الرضا، الإنسان الذى يتذمر لا يشعر بالفرح وهؤلاء البسطاء الرعاة استحقوا أن يكونوا أول من يعرف ميلاد السيد المسيح فى العالم كله، ربما معيشتهم بسيطة ولكنها صنعت لهم فرحًا وظهر لهم الملاك وقال لهم " فَهَا أَنَا أُبَشِّرُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ لِجَمِيعِ الشَّعْبِ " ونعرف أنهم قاموا مسرعين وذهبوا إلى بيت لحم ونالوا الجائزة أنهم أول زوار وشاهدوا الطفل يسوع، البساطة فى الحياة وعدم التمسك بالأرضيات يجعل الإنسان فرحًا ليست السعادة فى التملك الإنسان لا يستعبد لشيء فكل هذا سيتركه فلذلك لا يحمل همًا، الرعاة علمونا مشهد البساطة والرضا التى تعطى فرخًا للإنسان.

5-المشهد الخامس: مشهد المجوس القادمين من بلاد المشرق الذين استغرقوا شهورًا فى رحلتهم كانوا علماء وأغنياء وتحملوا مشقة الرحلة، وتبعوا النجم ووصلوا إلى أورشليم ووصلو للملك وسئلوا عن المولود ملك اليهود وطلب منهم هيرودس أن يبحثوا عن الصبى بتدقيق، أما هم فذهبوا وتبعوا النجم حتى وصلوا إلى البيت ومعهم الهدايا وهنا يظهر فرح المشاركة، عندما تشارك الآخرين تحصل على فرح عظيم، وكان مع المجوس الهدايا واتوا ليشاركوا فرحة الملك المولود ملك اليهود رغم أنهم من الأمم وقدموا هداياهم وشاركوا فرحة أمنا العذراء والقديس يوسف النجار وفرحتنا أيضًا وكان هذا مبدأ المشاركة، أنت عندما تشارك الآخرين فى أفراحهم تشعر بفرح داخلي، الإنسان لا يخلق لنفسه بل لمجتمع يخدم ويعمل وحياة الشركة هى الغالبة على اديرتنا القبطية.

إذا يا أخوتى هذه المشاهد الخمسة هى مصادر للفرح:

1.من أمنا العذراء الخلاص يعطى فرحًا.

2. من القديس يوسف النجار المسؤولية تعطى فرحًا.

3. من الملائكة التسبيح يعطى فرحًا.

4. من الرعاة البساطة تعطى فرحًا.

5. من المجوس المشاركة تعطى فرحًا.

فيصير هذا العيد هو عيد دخول الفرح إلى العالم ونصلى أن يملأ هذا الفرح كل القلوب والعقول وكل البلاد وكل إنسان، وتكون حياتنا فى العام الجديد بعد هذه الجائحة ونرجوا أن تنتهى قريبًا ويكون الإنسان متهلل من الداخل برغم وجود المشاكل وفرحان من داخله ويقبل على الحياة ويعطى الإنسان طاقة.

أكرر تهنئتى وباسم كل الأباء الأساقفة والمطارنة والأباء الرهبان والشمامسة نهنئ الجميع بهذا العيد المجيد ونصلى لكى يمنح الله نعمة وسلام وصحة وعافية لكل آحد نصلى من أجل كل المصابين وأن يمنحهم الله شفاء ونصلى من أجل الذين رقدوا ونصلى من أجل كل إنسان ونتذكر دائما الإجراءات الاحترازية الواجبة.

ويجب أن نهتم بها جميعًا، وربما توقف الصلاة فى هذه المناسبات يسبب ضيقًا عند البعض ولكن الأمر من أجل الحماية، نصلى أن يرفع الله هذه الغمة وهذه الجائحة ونعود إلى حياتنا الطبيعية ويعطينا سلامًا وهدوئًا، وأهنئكم وأرجو أن تدوم فرحة الميلاد فى حياتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.