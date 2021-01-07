صور.. إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية لمواجهة كورونا

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جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل، بنطاق حى غرب.
ومن جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان،، رئيس حى غرب، إن الحملات تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
كان الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أعلن تشكيل لجنة تختص بمتابعة غلق مراكز الدروس الخصوصية، فى ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.
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