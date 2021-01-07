وزير السياحة: الدولة لا تدخر جهدا للنهوض بالقطاع وتقديم التسهيلات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ساتيا أناند رئيس شركة ماريوت العالمية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحى والفندقى، وذلك فى إطار زيارته إلى مصر.

واستعرض ساتيا أناند سياسة الشركة، فيما يخص التوسع فى إنشاء الفنادق بصفة عامة وتوجهها الحالى لإنشاء فنادق ذات الثلاثة والأربعة نجوم لمخاطبة كافة الفئات بالمجتمعات وتقديم الخدمات المختلفة، معربا عن رغبة الشركة فى إقامة مثل هذه النوعية من الفنادق فى مصر.

كما شرح برنامج التحسين التدريبى فى مجال الضيافة والذى تقوم بتنفيذه الشركة فى مصر بهدف خلق الكفاءات من المجتمع المحلى وانطلاق الخريجين وتسليمهم قيادة القطاع الفندقى فى الدولة وذلك من خلال تدريب الطلبة واعتماد نهج متخصص فى المهن القيادية فى مجال الضيافة.

بدوره، رحب وزير السياحة والآثار بفكرة إقامة الفنادق والتى تقوم بها الشركة، مشيرا إلى أنه فى إطار سياسة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية السياحية بالمدن السياحية والمدن الجديدة، فإنه يمكن إقامة المزيد من المنشأت الفندقية فى عدد من المدن السياحية مثل أسوان ومنطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.

فيما أشار أناند إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية والطبيعية وهو ما يخلق طلبا متكررا لزيارتها، مؤكدا أنه سيقوم بعدد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية ضمن برنامج زيارته لمصر.

يذكر أن شركة (ماريوت) الدولية هى شركة ضيافة متنوعة أمريكية تدير مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات وتدير أكثر من 25 فندقا فى مختلف المحافظات المصرية.