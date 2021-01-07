تحرير 18 غرامة لمواطنين لم يرتدوا الكمامة غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب، أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 غرامة فورية 50 جنيها، وذلك لعدم ارتداء الكمامة بالمقاهى والمحال التجارية والعامة.
وشددت شعبان، فى بيان لها اليوم، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستخدام الكمامات الواقية واستخدام أجهزة قياس الحرارة، والأكواب ذات الاستخدام الواحد حفاظا على سلامة المواطنين .
وأكدت رئيس حى غرب، استمرار تنفيذ الحملات بنطاق حى غرب على مدار اليوم وأنه لا تهاون فى مواجهة أى مخالفات تضر بالصالح العام للمواطن.
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