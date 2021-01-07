سفير مصر في كندا يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد برسالة تليفزيونية...

وجه السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، مساء الأربعاء ٦ يناير الجاري، التهنئة للجالية المصرية القبطية في كندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر رسالة تليفزيونية مسجلة تم اذاعتها خلال قداس عيد الميلاد بمختلف الكنائس القبطية الأرثوذكسية في شرق وغرب كندا.
وتأتي مشاركة السفير المصري في قداس عيد الميلاد المجيد هذا العام بصورة افتراضية نتيجة حالة الإغلاق العام التي تمر بها كندا بسبب جائحة كورونا، والتي تعذرت بسببها المشاركة الفعلية للمواطنين الأقباط في القداس. والجدير بالذكر أن قداس عيد القيامة الأخير قد تم تنظيمه في كندا أيضاً بصورة افتراضية بحضور عدد محدود من آباء الكنيسة.
هذا، وقد استهل السفير المصري كلمته بقراءة نص برقية التهنئة الموجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج بهذه المناسبة. وأكد أبو زيد حرص السفارة المصرية في أوتاوا، رغم ظروف جائحة كورونا، على التواصل المستمر مع أبناء الجالية، من خلال لقاءات وفعاليات تم تنظيمها عبر الفيديو كونفرانس، وبعض اللقاءات الفعلية المحدودة التي تم تنظيمها حينما سنحت ظروف تخفيف القيود بذلك خلال أشهر الصيف.
ومن ناحية أخرى، استعرض السفير أبو زيد في كلمته الخدمات التي تقدمها السفارة للجالية، مؤكداً أن طاقم السفارة المصرية في أوتاوا سيظل على مدار الساعة متاحاً لتلبية أية متطلبات للمواطنين، ومعرباً عن تمنياته بعام جديد تنعم فيه الجالية المصرية في كندا بموفور الصحة واستمرار النجاح والتوفيق.
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