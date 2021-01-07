القومى للمرأة يهنئ قداسة البابا تواضروس والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات، التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن أطيب تمنياتها لقداسة البابا ولجميع الأخوة المسيحيين بالصحة والسعادة ولوطننا المصرى الحبيب بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وأن يعم الخير والسلام ربوع الوطن، مشيرة إلى أننا جميعا كمصريين نسيج واحد متماسك شريك فى حب الوطن والإخلاص له وتجمعنا روابط الأخوة والسلام والمحبة.

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