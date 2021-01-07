تجميد نشاط النقابة العامة للفلاحين على مستوى الجمهورية.. تفاصيل

أعلن حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أنه تم تجميد نشاط النقابة العامة للفلاحين المشهرة برقم466/2/2011 على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن السبب الأساسي لهذا الإجراء هو تهميش الحكومة لطلبات الفلاحين.

وأضاف أبوصدام أنه بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين ومع النقباء الفرعيين ورؤساء الأمانات العامة ونظرًا لكم الخسائر الفادحة التي تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين نتيجة لتدني أسعار المحاصيل الزراعية وتهميش الحكومة لطلبات الفلاحين وعدم جدية المسؤولين في التعامل مع أعضاء النقابة فقد تقرر تجميد جميع أنشطة النقابة العامة للفلاحين علي مستوي الجمهورية لحين إشعار آخر.

وأشار عبدالرحمن إلى أن من الأسباب المهمة لهذا الإجراء شعور الفلاحين بعدم تمثيلهم تمثيل ملائم في مجلسي الشيوخ والنواب طبقًا لما نص عليه الدستور والمماطلة في صدور قانون نقابة الفلاحين المهنية والتضييق على النشاط النقابي المستقل مما أجبر أعضاء النقابة العامة للفلاحين المستقلة على اتخاذ هذه الخطوة احتجاجًا علي ما يحدث.

وناشد صدام الحكومة بالاهتمام بالفلاحين والوقوف معهم لتدني أحوالهم الاقتصادية في السنوات الأخيرة، راجيًا من كل الفلاحين التحلي بالصبر حتى إصلاح الأمور.

وأكد على رغبته في عدم الاستمرار نقيبًا للفلاحين بعد انتهاء مدة رئاسته للنقابة في شهر فبراير المقبل على ان يظل محامي لكل الفلاحين ومتمنياً لكل المصريين الخير والرفعة والازدهار.