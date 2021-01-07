نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع 13 مركز للدروس الخصوصية بالبدرشين والحوامدية والدقي والطالبية وبولاق والهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت محافظة الجيزة، بغلق وتشميع 13 مركز للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز خلال حملات تم شنها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهه مراكز الدروس الخصوصية .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بأحياء الدقي والطالبية وبولاق الدكرور والهرم ومراكز البدرشين والحوامدية وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور. ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية.

لافتا إلى أن المراكز التي تم غلقها شملت 4 سناتر للدروس الخصوصية بمركز البدرشين وهم سنتر المستقبل بعمارة يحى القمبشاوى وسناتر الصفوه و H.M و الشروق و 2 سنتر للدروس الخصوصية بشارع تيتو بالحوامدية و3سناتر بحي الطالبية وهم البسملة والعراقي وبين الجناين و 2 سنتر بحي الدقي وهم البسمله واخر بشارع حسين واصف بميدان المساحه وسنتر بشارع الشهيد أحمد حمدى بالمنشية بحى الهرم وسنتر التونى بحى بولاق الدكرور .

وناشد راشد الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة، ضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حياله مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم أعدت وسائل مطورة تحقق الاستفادة التعليمية القصوى للطلاب بدلاً من التردد على مراكز الدروس الخصوصية .



