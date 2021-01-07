مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور علي جمعة لتعيينه عضوًا بمجلس النواب

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة -عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق- على اختياره من قِبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- لتعيينه عضوًا بمجلس النواب.

وأكد فضيلة المفتي في تهنئته أن وجود فضيلة الدكتور علي جمعة في مجلس النواب يمثل إضافة كبيرة في مسيرة تجديد الخطاب الديني، ودفع مسيرة الوطن إلى الأمام.

كما توجه فضيلة المفتي بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يعينه في مهمته الجليلة لخدمة الدين والبلاد والعباد، وأن يجعله مسددًا ومؤيدًا فيما يخطو إليه من أجل الصالح العام.