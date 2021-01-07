مسلسل ضربة معلم الحلقة 35.. تفاصيل وأحداث مثيرة

مسلسل ضربة معلم الحلقة 35 تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء الحلقة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتفاصيلها المثيرة المتنوعة.

استطاع الفنان محمد رجب اثبات قدرته على جذب إنتباه الجمهور، حيث إستقطب مسلسل ضربة معلم عدد كبير من جمهور الوطن العربي منذ انطلاق الحلقة الاولى وحتى الحلقات الأخيرة من المسلسل الذي اقترب على نهايته، التي ينتظرها العديد من المشاهدين على نار أحر من الجمر.

مسلسل ضربة معلم الحلقة 35

شهدت أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 35 تفاصيل مثيرة كان من أهمها المشهد المؤثر الذي دار عبر منصات السوشيال ميديا، والذي توفي فيه نجل المعلم شردي الصغير الذي يدعى "يحيي" بسبب تعاطيه جرعة مخدرة.

تناولت الحلقة 35 من مسلسل ضربة معلم تخلي منصور عن والده وإنضمامه لأحد أعداه في السوق كي يقف بجانبه ضد المعلم شردي، وتطورات عديدة بين ليلى ووالدها التي بدأت أن تشعر بحنانه الذي كانت قد رحمت منه ولن تعد ترغب في تقبل وجود والدها في حياتها، إلا أن مشاعرها بدأت تتجه نحوه بعد العديد من محاولاته لجذبها.

قصة مسلسل ضربة معلم

مسلسل ضربة معلم يعتبر من بطولة الفنان محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وباقة لامعة من نجوم الفن، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

تتمحور قصة مسلسل ضربة معلم الحلقة 35 في الأجواء الشعبية والدراما الاجتماعية ومشاكل مختلفة يوجهها الشباب والآباء على مدار رحلة الحياه.

الجدير بالذكر، أن المسلسل تمكن من رصد تفاصيل وقصص من الواقع الذي نعيشه بشكل يومي، الأمر الذي كان من شأنه جذب العديد من مختلف فئات الجمهور المصري بوجه خاص والوطن العربي بوجه عام، ليستطيع المسلسل الدخول إلى حلبة المنافسة الدرامية بين العديد من الأعمال الجديدة التي ظهرت على الساحة مؤخرًا ليحتل "التريند" على مدار حلقات المسلسل.