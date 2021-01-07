حسام غالي .. دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية للمعينين في مجلس النواب

جاء كابتن النادي الأهلي السابق ومدير الكرة في نادي الجونة، والمحترف المصري في العديد من الأندية العالمية والعربية، حسام غالي، ضمن مجموعة من حاملي راية الرياضة والرياضيين، تحت قبة البرلمان، ضمن قائمة شبه نهائية بالتعيينات الرئاسية في مجلس النواب الجديد.

ويأتي حسام غالي جنبا إلى جنب مع أسماء وشخصيات رياضية كان لها لمسة واضحة وأثر لاينسى في الملاعب المصرية والبطولات والمحافل الدولية، ومنهم محمد عمر وآية مدنى، واللذين سيتسكملون مسيرة لرياضيين كانوا في صفوف النواب في دورات سابقة، أمثال أحمد شوبير وطاهر أبو زيد ورانيا علواني وغيرهما .

قيمة مضافة يشكل تواجد غالي تحت قبة البرلمان الجديد إضافة نوعية، تتمثل في تطعيم تشكيلة مجلس النواب للعام 2021، بأكبر قدر من التخصصات الرياضية والفنية والأكاديمية والمهنية، إلى جانب الرصيد الهائل المتوافر سلفا من القامات الحزبية والسياسية، حيث يكون من المطلوب أن يأتي مجلس النواب ممثلا لكافة طوائف الشعب، لاسيما القطاع الرياضي لأهميته الكبرى.

تحفل في الساحة الرياضية المصرية بتحديات غير مسبوقة على الإطلاق، من حيث تعطل انتخابات اتحاد الكرة ومصيرها المجهول، مايتعرض له نادي الزمالك من عدم وجود مجلس إدارة وشبهات للمخالفات وغيره، بخلاف شبح كورونا الذي خيم على الرياضة المصرية وبات يهدد استمرار البطولات والدوريات الرياضية في العالم كله والمنطقة ومصر ضمنها، الأمر الذي يجعل من وجود أناس يحملون الرؤية الرياضية ومشغولون بهموم هذا القطاع تحت القبة، مسألة حتمية

مسيرة مشرفة

يلقب اللاعب حسام غالي بلقب "الكابيتانو"، والذي أطلقه عليه جماهير النادي الأهلي، لما يمثله من قيمة كروية ورياضية لجماهير النادي الأحمر، حيث لعب غالي مع النادي الاهلي طوال مسيرته 177 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 15 آخرين.

يملك حسام غالي في جعبته الرياضية من الإنجازات الدولية والعالمية، أنه لعب 74 مباراة دولية مرتديا قميص منتخب مصر الوطني، كما ارتدي غالي قمصان 6 أندية طوال مسيرته الكروية، وهى لفرق الأهلى وفينورد الهولندي وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.