يسرا تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد من داخل الحجر المنزلي

حرصت النجمة يسرا على تهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، موجهة رسالة لأصدقائها المسيحيين تحمل في طياتها مشاعر الحب والاحترام، مشيرة إلى قوة العلاقة التي تربطها بهم، ومؤكدة على أن المصريين من مسلمين ومسيحيين جميعهم نسيج واحد ينصهر معًا ويتعايش سويًا بمنتهى المودة والتقدير لكلا الطرفين.

رسالة يسرا للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد ونشرت يسرا رسالة التهنئة الخاصة بها عبر صفحتها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وكتبت:"كل سنة وأهل مصر الأقباط وحبايبي وصحابي وأهلي جميعا بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح وإن شاء الله سنة سعيدة ومباركة علينا جميعًا".



يسرا والعزل المنزلي يذكر أن الفنانة المصرية تعيش هذه الفترة بالحجر المنزلي لإصابتها بفيروس كورونا، وتخرج من وقت لأخر تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، كما تحرص على تقديم الواجبات الرسمية سواء بالمناسبات المفرحة أو المحزنة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وبكلمات مؤثرة نعت كلا من السيناريست المصري القدير وحيد حامد والذي توفى منذ أيام قليلة ولحق به الموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني، معبرة عن حزنها الشديد لعدم تمكنها من إداء واجب العزاء بشكل شخصي، فقدمت رسالة التعازي عبر السوشيال ميديا. يذكر أن الفنانة المصرية تعيش هذه الفترة بالحجر المنزلي لإصابتها بفيروس كورونا، وتخرج من وقت لأخر تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، كما تحرص على تقديم الواجبات الرسمية سواء بالمناسبات المفرحة أو المحزنة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.وبكلمات مؤثرة نعت كلا من السيناريست المصري القدير وحيد حامد والذي توفى منذ أيام قليلة ولحق به الموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني، معبرة عن حزنها الشديد لعدم تمكنها من إداء واجب العزاء بشكل شخصي، فقدمت رسالة التعازي عبر السوشيال ميديا. فكتبت عن الياس الرحباني:"فقد الوطن العربي فنان وأستاذ عظيم له قيمة فنية كبيرة للموسيقى، الموسيقار إلياس الرحباني، خالص عزائي لعائلة الرحباني، تغمده الله برحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان". يسرا عن وحيد حامد: لك بصمة أساسية في مشواري هتفصل تاج على رأسي وغردت لرفيق دربها وشريك نجاحاتها السينمائية السيناريست الراحل وحيد حامد عدة تغريدات وقالت:"إنا لله وإنا إليه راجعون..فقدنا اليوم أهم رموز السينما المصرية الكاتب العظيم وحيد حامد،مع السلامة أستاذي ومعلمي كنت وستظل نِعم الأستاذ والأخ والأب والصديق، لك بصمة أساسية وكبيرة في مشواري وهتفضل تاج على راسي، مش عارفة أكون معاك بس دعائي لك بالرحمة والمغفرة ويارب في أعلى درجات الجنة".

ونشرت صور تجمعها به وبعدد من الفنانين وعلقت عليها:"أخر كلمة ليك هتفضل معلمة في قلبي و عقلي "أنا حبيت أيامي" الحمدلله إنك شوفت بعينك حب واحترام و تقدير مصر كلها ليك، انت خسارة كبيرة جدا للإنسانية وللفكر وخسارة أكبر لينا كفنانين وأصدقاء، ربنا يصبرنا على فراقك و إلى أن نلتقي"

وفي نفس السياق خرجت مساعدة يسرا مؤخرًا في تصريحات صحفية لتطمئن الجمهور على صحتها مؤكدة أنها في تحسن مستمر وملتزمة بالعزل المنزلي و بالبروتوكول العلاجي الذي وضعته وزارة الصحة، مطالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغردت لرفيق دربها وشريك نجاحاتها السينمائية السيناريست الراحل وحيد حامد عدة تغريدات وقالت:"إنا لله وإنا إليه راجعون..فقدنا اليوم أهم رموز السينما المصرية الكاتب العظيم وحيد حامد،مع السلامة أستاذي ومعلمي كنت وستظل نِعم الأستاذ والأخ والأب والصديق، لك بصمة أساسية وكبيرة في مشواري وهتفضل تاج على راسي، مش عارفة أكون معاك بس دعائي لك بالرحمة والمغفرة ويارب في أعلى درجات الجنة".ونشرت صور تجمعها به وبعدد من الفنانين وعلقت عليها:"أخر كلمة ليك هتفضل معلمة في قلبي و عقلي "أنا حبيت أيامي" الحمدلله إنك شوفت بعينك حب واحترام و تقدير مصر كلها ليك، انت خسارة كبيرة جدا للإنسانية وللفكر وخسارة أكبر لينا كفنانين وأصدقاء، ربنا يصبرنا على فراقك و إلى أن نلتقي"وفي نفس السياق خرجت مساعدة يسرا مؤخرًا في تصريحات صحفية لتطمئن الجمهور على صحتها مؤكدة أنها في تحسن مستمر وملتزمة بالعزل المنزلي و بالبروتوكول العلاجي الذي وضعته وزارة الصحة، مطالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يسرا تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد من داخل الحجر المنزلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.