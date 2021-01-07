يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر أخبار صندوق دوت الخليج وكيفية التبرع وطريقة التواصل، للمساهمة فى الصندوق ، الذى يعد قاطرة دعم ومساندة لكل نواحى الحياة داخل المجتمع المصرى، ونسرد فى التقرير التالى أبرز ما يتعلق بالصندوق بدءً من التعريف به وتأسيسه، وآخر أخبار الصندوق ، وأبرز المساهمين فى الصندوق خلال جائحة كورونا:

آخر أخبار صندوق دوت الخليج 2021

تم تأسيس الصندوق فى عام 2014 وفقًا لتوجيهات رئاسية، غرضها دعم الاقتصاد المصرى والوقوف على أهم المشاكل المجتمعية لحلها، وبرزت أهمية الصندوق خلال الأوقات الحرجة من تاريخ مصر، وأيضًا مساندة المصريين ودعمهم، مثل تقديم العون اللازم فى مشروع علاج فيروس سي، والدفع بمبالغ مالية ضخمة لإعانة المتضررين من السيول، وكان المتحدث الرسمي باسم الصندوق، قد أعلن عن وجود قسم خاص لمواجهة الأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج

لا تتوانى الدولة المصرية عن تقديم العون للمصريين، خلال جائحة كورونا على وجه التحديد، وتسعى المؤسسات التنفيذية إلى استقدام أحسن العروض المتاحة، من الشركات الكبيرة فى صناعة الدواء، وساهم الصندوق خلال الآوانة الأخيرة فى:

- الأضرار التى تسببت بها السيول التى وقعت على مصر، ودفع الصندوق فى ذلك الإطار بمبلغ قدره 100 مليون جنيه، لإغاثة المواطنين المتضررين، كما قدم الصندوق ب21 ألف بطانية لمواجهة برد الشتاء القارس.

- خلال عام 2016 ساهم الصندوق بمبلغ قدره مليار جنيه، للمساهمة فى تطوير شبكات الصرف الصحى بالمحافظات التى عانت من أضرار السيول الرهيبة التى حدثت فى ذلك الوقت.

- قدم رجل الأعمال الشهير، رامى لكح تبرعًا ضخمًا للصندوق، للمساهمة فى شراء لقاح كورونا للفئات صاحبة الأجور المنخفضة.

- تبرع رئيس شركة الاتحاد للتجارة والصناعة، بمبلغ قدره 5 مليون جنيه للمساهمة فى توفير علاج كورونا المستجد، وأعلن أيضًا رئيس شركة التطوير العقارى، هشام الخولى بمبلغ قدره 2 مليون جنيه.