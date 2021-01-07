آخر المتبرعين في صندوق دوت الخليج 2021 لدعم لقاح كورونا للمصريين

تبرعات توفير لقاح كورونا لا تزال متواصلة علي صندوق دوت الخليج من رموز رجال الأعمال والمجتمع الأهلي والبنوك، حيث قام البنك الأهلي المصري فى ضوء مسؤوليته الإجتماعية ، بالتبرع بمبلغ 50 مليون، وذلك للمشاركة الفعالة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير اللقاح للمواطنين الأكثر احتياجا وتصميم مراكز توزيع بمختلف المحافظات، حيث يستهدف الصندوق جمع 2مليار جنية تكلف مبدئية للقاح.

صندوق دوت الخليج

المجلس التصديري للحاصلات تبرع أيضا بمليون جنيه لصالح الصندوق، دعما لهذه الجهود حيث أكد عبد الحميد الدمرداش أن التحديات كبيرة في هذه المرحلة وتتطلب جهد أكبر من الجميع للتكاتف والوحده خلف الدور المجتمعي للقيادة السياسية التى تضم المواطن وصحته في المقام الأول والأخير، حيث توفير اللقاح ليس الأول من نوعه من جانب الصندوق وأنما سلسله من التحركات في هذا الملف علي مدار السنوات الماضية.

الدكتور هاني الناظر، أعلن عن تبرعه أيضا لصالح الصندوق مؤكدا علي أن القادم أفضل من خلال جموع المصريين الذين يساندون الدولة المصرية، مشيرا إلي أن المواطن عليه دور كبير بشأن اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من فيروس كورونا، حيث الإلتزام بإرتداء الكمامة واستخدام المطهرات وتحقيق التباعد الإجتماعي.

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، أيضا من رجال الأعمال الذين تبرعوا للصندوق بـ2مليون جنية بشكل مبدئي، مؤكدا دعمه ومساندته للجهود التى تتم علي أرض الواقع من القيادة السياسية لوضع صحة المواطن في المقدمة دائما، فيما تبرع هشام الخولي رئيس شركة تطوير عقاري، بنحو مليوني جنية، وأيضا هاني مروان رئيس شركة الاتحاد للتجارة والصناعة تبرع بـ5مليون جنية.

رامي لكح وأحمد أبو هشيمة في تبرعات لقاح كورونا

رجل الأعمال رامي لكح، تبرع بنحو 30 مليون أيضا مع تأكيده علي الدور المجتمعي الفعال للدولة المصرية، والذي يتزايد يوما بعد الأخر، مشيرا إلي أن ما يحدث من القيادة السياسية رسالة لكل الخارج وأن المواطن المصري في الأولويات دائما ، فيما أعلن أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعه للاستشارات المالية تبرعه بـ30مليون.

يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالعمل علي توفير اللقاح وعمل مراكز توزيع في المحافظات من أجل دعم المواطن وتخفيف الأعباء علي المواطنين في ظل هذه الجائحة.

قائمة تبرعات صندوق دوت الخليج الخاصة بلقاح كورونا