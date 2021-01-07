النائب حسانين توفيق يكتب ..7يناير عيد كل المصريين

لم أتعامل يوما مع عيد الميلاد المجيد بوصفه عيدًا يخص المسيحيين، لم أشعر للحظة أن هذا العيد ليس عيدى أو أنه لا يخصنى بل على العكس تمامًا كان دائما لدى شعور بأن كل مصر مدعوة للاحتفال بهذا العيد مسلميها وأقباطها وأننا جميعا لابد أن ننصت لقداسة البابا في عظته التى يلقيها من الكاتدرائية ليلة العيد، وأن ندعو الله أن تحل علينا وعلى بلادنا بركة هذه الأيام.

عيد الميلاد المجيد لكل المصريين

هذه المشاعر التى تجتاحنى فى عيد الميلاد المجيد تتشابه مع مشاعر لأصدقاء مسيحيين يصومون رمضان مع المسلمين فى كل عام ويحرصون على شراء الملابس الجديدة قبل عيد الفطر وبعضهم من يحرص على ذبح الأضحية صباح أول أيام عيد الاضحى، بل إننى لا أكون مبالغا حين أقول أن بعض الأصدقاء المسيحيين يبتهجون لسماع تكبيرات العيد فى عيدى الفطر والأضحى.

هذه الروح التى تربيت عليها فى مجتمعى الصغير بمحافظة المنيا تعكس حالة الانتماء للوطن التى تشبعت بها نفوسنا صغارًا وحرصنا على أن ننقلها لكل من حولنا عندما مرت بنا السنين وصرنا كبارا، لذا فإن اعتقادى الراسخ بأن قيمة الانتماء هى سبيلنا الوحيد لبناء مجتمع العدالة والمواطنة وأن أمن الوطن والمواطن لن يتحقق إلا إذا كانت هناك قناعة حقيقية بأن الانتماء هو سبيلنا الوحيد نحو مستقبل أفضل.

ملف المواطنة والعدالة في مصر

من دواعى سرورى أن مصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد هذا العام وقد خطت خطوات للأمام على طريق بناء دولة المواطنة والعدالة، أصبح لدينا قانونا خاصا ينظم عملية بناء الكنائس ،وحرصت القيادة السياسية على بناء كنيسة فى كل مدينة من المدن الجديدة بعد أن كان هذا المطلب حبيس الأدراج لسنوات طويلة .

من دواعى سرورى أيضا أن الدولة تتحرك بخطوات جادة فى ملف اعتماد والاهتمام بمسار العائلة المقدسة فى مصر وأن هناك حرص على ترميم الآثار القبطية فى مصر تماما مثل الآثار الاسلامية إدراكا بأن كلاهما آثارا مصرية يشكلان جزء من حضارة الإنسانية.

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واعتقد أن قيمة المواطنة ترسخت بتحركات مباشرة من دولة ٣٠ يونيو التى تؤمن بالمواطنة إيمانا حقيقيا وإن قيمنا هى التى حمت هذا الوطن بمسلميه وأقباطه

كل عام ومصر بخير