شاهد توافد الزائرين على حديقة الحيوان احتفالا بعيد الميلاد.. فيديو وصور

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الخميس، إقبالًا من الأهالى، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين الاحتفالات من تعقيم وتطهير لكافة الأماكن بالحديقة.

وحرصت الأسر المصرية على الخروج إلى حديقة الحيوان واصطحاب أطفالهم الذين استمتعوا بمشاهدة الحيوانات وتقديم الأكل لها وسط حالة من البهجة والسرور.

و كانت قد عرضت القناة الأولى بالتليفزيون المصري لقطات حية لترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد فى دير الأنبا بيشوى . وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم. وأضاف "راضي" أن الرئيس أكد أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، وكان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها. وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء. وقال قداسة البابا تواضروس - في تهنئة بعثها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك - "عيد الميلاد .. عيد دخول الفرح إلى العالم، دمتم في فرح المسيح الغامر مع خالص محبتى وتهنئتي".

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