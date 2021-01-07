لتجنب التقلبات الجوية.. ننشر أهم النصائح للحفاظ على المحاصيل النباتية

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أى تغير غير ملائم من المناخ يؤثر على المحاصيل الزراعية لذا يجب الاهتمام به خاصة فى ظل الشتاء، موضحا أن وزارة الزراعة تصدر العديد من الإرشادات لتوعية الفلاحين بآثار ذلك على النباتات.
وقدم "أبو صدام" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، العديد من النصائح للفلاحين لتجنب آثار التقلبات المناخية والشبورة المائية على النباتات من أهمها غطاء المحاصيل النباتية بالبلاستيك، أو بقش الأرز للنباتات التى ليس لها ثمار.
وأضاف "نقيب عام الفلاحين" أنه يجب على المزارع فى حالة الأمطار الامتناع عن الرى وجنى المحاصيل، مع تطهير المصارف أولا بأول بحيث لا تقف عن الرى.
وأشار إلى أنه من الضرورى أن يتم رش الزرع بالكبريت خاصة الخضراوات حتى يتم تدفئته وبالتالى نتجنب أى آثار للتقلبات المناخية.
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