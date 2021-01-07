انت الان تتابع تفاصيل خبر موقع gogreen masr لتقديم احلال السيارات القديمة بالغاز الطبيعي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقب الإعلان عن المشروع القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تزايدت طلبات البحث عن موقع gogreen masr جو جرين والذي من شأنه تسجيل طلبات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم القديمة للعمل بالطاقة النظيفة من خلال تسجيل طلب إحلال السيارة عبر www.gogreenmasr.com.

شروط التقديم علي مشروع احلال السيارات الملاكي عبر موقع GoGreen Masr

وننشر شروط الحصول على التمويل للسيارات الملاكي ضمن البرنامج القومي لاحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهي كالتالي:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة. أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية. أن يتعهد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط السداد واثبات القدرة المالية للسداد عن طريق تقديم بيان الدخل الشهري أو سندات ملكية. فترة السداد تصل إلى 10 سنوات مع فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة للحصول علي مبادرة احلال السيارات الملاكي

أما عن المستندات المطلوبة من المستفيد من التمويل للسيارات الملاكي فهي كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن. مستندات إثبات محل الإقامة لكلاً من المستفيد والضامن (عقد تمليك/ إيجار). رخصة سارية للسيارة القديمة المطلوب إحلالها وتجديدها.

شروط التقديم علي مشروع احلال سيارات الميكروباص والتاكسي

أما عن شروط الحصول على التمويل لسيارات الميكروباص والأجرة ضمن البرنامج القومي لتحويل واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فهي كالتالي:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة. أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أقصى. تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها. ألا يكون قد صدرت ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. أن يتعهد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط السداد. عمل تحليل المخدات وألا يثبت تعاطي المتقدم لأية مواد مخدرة من خلال توقيع الكشف الطبي عليه. فترة السداد تصل إلى 10 سنوات متضمنة فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة للحصول علي مبادرة احلال السيارات الميكروباص والتاكي

أما عن المستندات المطلوبة من المستفيد من التمويل لسيارات الأجرة والميكروباص فهي كالتالي:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن. تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلاً من المستفيد والضامن (عقد إيجار / تمليك)، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث. طابعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق. تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر. تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أي ملف ضريبي. رخصة سارية للسيارة القديمة المطلوب إحلالها وتجديدها.

وبعد قراءة الشروط والمستندات المطلوبة يمكنكم الدخول علي موقع gogreen masr وبدء تسجيل البيانات وطلب إحلال مركبة جديدة من خلال الضغط علي ” إنشاء حساب جديد” ثم كتابة البيانات المطلوبة “الإسم بالكامل رباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، السن، المحافظة”.

وفي حال وجود أي استفسارات لا تتردد في ترك تعليق أسفل هذة الصفحة أو الإتصال بالخط الساخن الخاص بموقعgogreen masr مبادرة احلال السيارات علي رقم 16733.