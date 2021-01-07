رابط موقع إحلال وتحويل السيارات go green masr وشروط التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - انتهى معرض إحلال السيارات الملاكي والميكروباص والأجرة، غير أن رابط موقع go green masr يستمر في استقبال طلبات التحويل أو الإحلال للسيارات القديمة، على حسب الشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، ويمكن الإطلاع على مُجملها من خلال البوابة الإلكترونية وخدمات الدعم الفني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وعلى مدار الثلاث أيام الماضية منذ انطلاق المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، تم رصد الإقبال الكبير من المواطنين للتعرف على المتطلبات، والمزايا وكيفية الاستفادة من المبادرة، بخلاق الإطلاع على النماذج التي عرضتها الشركات المشاركة، وبرامج التمويل البنكية ومدي تيسيرات السداد الممنوحة.

استعرضت الشركات نماذجها من المركبات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، من مختلف الأنواع وبالأخص الملاكي والأجرة، وسيارات الميكروباص، كما تم عرض بعض الوحدات من الأوتوبيسات وسيارات النقل الثقيل، وحرص المنظمون على تقديم التوضيحات الكاملة للمواطنين من حضروا لتفقد تلك الوحدات، والتعرف على خصائصها الفنية، وبدء عمليات تقديم طلبات إحلال السيارات المتقادمة لمحافظات المرحلة الأولى والتي من بينها القاهرة والإسكندرية والقليوبية، وذلك بما يراعي توافر البنية التحتية وعلى رأسها محطات التموين بالغاز الطبيعي.

رابط موقع go green masr

دشنت وزارة التجارة والصناعة رابط التقديم بطلبات إحلال السيارات عبر موقع go green masr، وطريقة التسجيل تم مراعاة أن تتسم بالسهولة، حتى يستطيع المواطن من يريد التقديم على مبادرة الإحلال للمركبات المتقادمة، إرسال طلبه بعد أن يقوم بإنشاء حسابه، وتلك العملية تحتاج توافر عدد من البيانات المتاحة، مثل الرقم القومي، ورقم هاتف يخص المتقدم، وبريد إلكتروني، وفي النهاية يتم تحديد المحافظة والمركز، كما يجب مراعاة أن يتم تسجيل الاسم الرباعي للمستخدم، وبعد الانتهاء يتم إرسال كلمة المرور على البريد الإلكتروني، للدخول على الموقع وإكمال عملية التسجيل وإرسال الطلب.

الرابط المرفق بعالية يوضح الشروط الخاصة بإحلال السيارات الملاكي من جهة، والسيارات الأجرة والميكروباص من جهة أخرى، والمستندات المطلوبة من كل فئة حتى يتم استيفاء الضوابط، وكانت وزيرة التجارة قد نوهت عن قيام اللجان المختصة بمراجعة الطلبات، ثم التواصل مع المواطن المنطبق على طلبه الشروط، لتحديد الإجراءات المتبعة التالية نحو التخريد.