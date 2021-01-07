ترامب خلف القضبان.. هل تودع موقعة الكونجرس الرئيس السابق السجن؟

ربما فى أحلك الظروف التاريخية للولايات الأمريكية خلال الألفية الثالثة، أن وقعت فوضى بهذا الشكل الذى ظهر أمس، الأربعاء، عندما أقتحم داعمين للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، المؤسسة الدستورية الأولى المعنية بالتشريع فى الدولة الأكبر فى العالم.

ترامب يعرقل الانتقال السلمى

لم يكن تمرير السلطة فى الولايات المتحدة بشكل سلس أو سلمى، حيث مارس الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كل أنواع التحريض لحشد المتظاهرين، للتصدى لعملية انتقال السلطة التى فاز بها جو بايدن.

وكان الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب قد غرد على صفحته الرسمية "تويتر" قائلا:"هناك الآلاف من المواطنين يظهرون دعمهم فى واشنطن، ولن يسامحوا فى مرور الانتخابات الأمريكية المزورة".

ترامب ونتائج التحريض

لم تكن دعوات ترامب التحريضية عابرة، فبعد الأحداث الدامية التى حصلت أمس، ونتج عنها وفاة أربعة أشخاص أمريكيين، انطلقت المنظمات والمؤسسات الدولية لتعلق على الواقعة المخيفة، حيث قالت منظمة العفو الدولية فى بيان لها:" إن اقتحاح مناصرى ترامب لمبنى مجلس الشيوخ، يمثل تحريضًا ودعوة متجددة على العنف، وهو أمر مرفوض فى أمريكا فى الدولة الذى تعد منبرًا للحرية والأمان فى العالم.

ترامب.. عقوبة التحريض الذى تواجه الرئيس السابق

وفقًا للقانون فإن تحريض وحشد ترامب على العنف فى أمريكا، له عواقب وخيمة وقاسية، خاصة إذا تعلقت بالأمن القومى، وتصل وفقًا لنصوص الدستور الأمريكى إلى 20 سنة، ووفقًا لدعوات ترامب التحريضية قد يواجه وفقًا للقانون عقوبات قاسية، ولكن الاستثناءات والمتغيرات التاريخية والحسابات قد يكون لها شأنًا آخر، ولا تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من كونها تعد منبر للحريات على التعامل مع مثل تلك الحالات بسهولة أو تهاون، بل تواجهه بكل قسوة.

هل يتهم ترامب بالخيانة

هناك الكثير من التعريفات المتعلقة بالمفهوم الأمريكي، على رأسها "الخيانة"، حيث يدخل المحرض فى خانة الخائن، ويحدث هذا فى حالة تعدية لسياق العلاقات الودية،والعمل على إثارة الفتن أو الحث على ممارسة العنف بكل أشكاله.

أسئلة كثيرة حول مصير ترامب الفترة المقبلة، خاصة بعد ليلة أمس الدامية راح خلالها ضحايا وصل العدد إلى أربعة أشخاص، وهو أمر بالتأكيد يُألب الرأى العام حول ترامب، الذى كان صاحب دعوات بالحشد.