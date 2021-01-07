صبورة السيد من كنيسة العذراء: تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم محاولة شيطانية بائسة

زارت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر، اليوم، كنيسة العذراء بالشيخ زايد؛ لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
النائبة صبورة السيد واللإخوة والأقباط
وقدمت النائبة التهنئة للأخوة الأقباط، مؤكدة أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور، موضحة أن المصريين اثبتوا للعالم أنهم نسيج واحد يعمل من أجل رفعة وتقدم الوطن.
أقباط مصر ضربوا المثل فى التضحية
ونوهت إلى أن أقباط مصر ضربوا المثل فى التضحية والفداء من أجل بلدهم، وتصدوا بكل حزم إلى أهل الشر الذين يحاولون النيل من قوة وكرامة هذا البلاد، مشيرة إلى أن ادعاءات تحريم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، محاولات شيطانية بائسة هدفها كسر الوحدة الوطنية، لكن المصريين يثبتون قوتهم ويتبادلون التهانئ فى كل مكان.
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