آية مدني.. دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية للمعينين في البرلمان

لايزال الرئيس عبدالفتاح السيسي ينتصر للمرأة المصرية، خاصة إذا نجحت في الجمع بين مهارات ونجاحات مختلفة، ليأتي من خلال قراراته المتمثلة في التعيين في مجلس النواب، ليضيف إلى مسيرتها من حيث التمكين والتطور ومراكمة النجاحات.

وجاءت الأنباء شبه النهائية والمؤكدة، بوجود مدني تحت قبة البرلمان الجديد، ليكون بمثابة إضافة مزدوجة، من حيث وصول سيدة مصرية شابة إلى دوائر التفاعلات السياسية وصنع القرار، بخلاف كونها تنحدر من خلفية رياضية عالمية رائدة، بإمكانها أن تشكل ثقل رياضي واعتناء فائق بملفات الرياضة تحت قبة البرلمان.

نموذج رائد

لا يمكن لأحد الاختلاف حول كو أية مدنى سفيرة فوق العادة للرياضة المصرية في المحافل الدولية ، واللجان الأولمبية ، وذلك بعدما تمكن عن جدارة استحقاق من تقلد منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية ، ثم رئيسا لها، بخلاف اختيارها ضمن الجنة التي شكلتها اللجنة الأولمبية الدولية للاشراف على الملاكمة في اولمبياد طوكيو 2021 ، والتي تتكون من 4 أعضاء من بينهم المصرية عضو مجلس النواب أية مدنى .

سيرة ذاتية

تمكنت آية محمود عبد الله محمد مدني، من حفر إسمها بشكل بارز في عالم الرياضة، فهي لاعبة الخماسي الحديث، الجري والسباحة والرماية والمبارزة وركوب الخيل، حيث باتت أيقونة في كل تلك الرياضات الفريدة من نوعها.

آية مدني من مواليد نوفمبر 1988 تمكنت من الحصول على لقب بطولة العالم في الخماسي الحديث للناشئين عامي 2006 و2008، كما كان لها إسهام بارز في المشاركة في أولمبياد أثينا وكانت آنذاك أصغر لاعبة في البعثة الأوليمبية المصرية.

واقتنصت مدني لقب استثنائي تاريخي كأصغر لاعبة خماسي حديث في العالم، وأول لاعبة خماسي حديث مصرية تصل إلى الأولمبياد في تاريخ الألعاب الأوليمبية.