الطفل المصرى صاحب لقب شخصية 2020 بالنمسا يزور أهرامات الجيزة

جدة - نرمين السيد - زار الطفل ميسرة محمود، الفائز بجائزة شخصية العام بالنمسا، منطقة آثار الهرم اليوم، إذ قام بجولة داخل الهرم الأكبر، مبديا انبهاره بعدد أحجار الهرم وطريقة بناءه وضخامة التابوت الجرانيت الخاص بالملك وطريقة نحته.





كما شاهد الطفل ميسرة محمود تمثال أبو الهول والتقط العديد من الصور التذكارية بمنطقة البانوراما الأثرية. وأعرب الأثري أشرف محى مدير عام المنطقة، الذى حرص على استقبال الطفل ميسرة، عن إعجابه وفخره بالدور الذى قام به فى النمسا من خلال تقديمه مساعدات لمرضى فيروس كورونا، قائلا: "إنه يعد نموذجا يجب أن يحتذى به أى طفل وصورة مشرفه للمصريين بالخارج".

جدير بالذكر أن الطفل ميسرة محمود فاز هذا العام بجائزة شخصية العام بالنمسا، لدوره المجتمعى خلال أزمة فيروس كورونا، كما تسلم درع "شخصية العام" من المستشار النمساوى سباستيان كورتس.

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