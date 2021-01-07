مدارس خاتم المرسلين تدشن المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد

جدة - نرمين السيد - دشنت مدارس «خاتم المرسلين» منصتها الإلكترونية للتعليم عن بُعد، انطلاقا من حرص مدارس خاتم المرسلين الخاصة الدائم والمستمر على الاهتمام بأبنائها المتعلمين والمتعلمات بما تقدمه لهم من خدمات تعليمية رائدة ومتميزة، وبما ينسجم مع رسالة وأهداف المدارس التي تسعى دائما إلى تحقيق السبق والريادة في العملية التربوية والتعليمية.





وصرح مدير عام المدارس الدكتور أحمد حسين الملطاوى، بأن رعاية الطلاب والعناية بهم تأتى فى مقدمة الأهداف التى تعنى بها المدارس ضمن خطتها الاستراتيجية الطموحة، من خلال توفير كل السبل والإمكانيات التى من شأنها أن تساعدهم ليس فى جانب التفوق الدراسى فقط، بل على التميز العلمى والقيمى والسلوكى والمعرفى، وذلك من خلال توفير الجو الإيجابى الذى يشجعهم على التحصيل العلمى. وأوضح الملطاوى أنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين مدارس خاتم المرسلين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ممثلة فى إدارة العمرانيه التعليميه برعاية بكساوى مصطفى مدير الإدارة وضمن خطة الطوارئ التى أعلنتها المدارس تزامنا مع الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، دشنت مدارس خاتم المرسلين «منصتها التعليمية الإلكترونية» للتعليم عن بعد، لأبنائها لتوفر لهم المناخ المناسب الذى يستطيعون من خلاله الاستمرار فى متابعة وتحصيل دروسهم من منازلهم وإجراء تدريبات واختبارات من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمدارس. وأكد الملطاوى أن اهتمام المدارس بجودة مخرجاتها التعليمية، وتوفير أحدث الوسائل والخدمات لأبنائنا المتعلمين فى بيئة تربوية جاذبة ومحفزة على الإبداع والتطوير، ويأتى ذلك حرصا من المدارس على التميز المستمر لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها ورفع كفاءة منظومتها التعليمية بتفعيل خدمات وبرامج التدريب عن بعد.

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