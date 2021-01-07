للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة.. الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقتها الثقافية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف فى بيان اليوم الخميس، أن المسابقة الثقافية ستكون على النحو التالى:

الفرع الأول: أحكام التلاوة ومقاصد السور ويشمل معرفة وإتقان وتطبيق أحكام التلاوة على أجزاء : "28، 29، 30" من القرآن الكريم وهى: "قد سمع، تبارك، عم" مع فهم المقاصد العامة لسور هذه الأجزاء.

الفرع الثانى: الثقافة الفقهية وتتناول كتابين وهما:

قواعد الفقه الكلية.

فهم مقاصد السنة النبوية.. رؤية عصرية.

الفرع الثالث: مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول فى ضوء كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" وغيره من الكتب المتاحة فى موضوعه .

الفرع الرابع: أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع.

الفرع الخامس: وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية، ويتضمن هذا الفرع فقط تقديم ملخص ورقة بحثية بما لا يزيد عن خمس صفحات.

الجوائز:

أولا : ألف جنيه لكل فائز مهما بلغ عدد الفائزين فى كل فرع ولو شمل ذلك جميع الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمى الشعائر.

ثانيا: 10 آلاف جنيه للأول فى كل فرع بشرط حصوله على 75% فى التصفية النهائية.

ثالثا: 7 آلاف جنيه للثانى فى كل فرع بشرط حصوله على 70% فى التصفية النهائية.

رابعا: 5 جوائز تفضيلية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه للفائزين من الثالث إلى السابع فى كل فرع بشرط الحصول على 60% فى التصفية النهائية.

ويمكن أن يكون الاشتراك فى فرع واحد من فروع المسابقة.

وعلى الراغبين تسجيل رغباتهم الضغط هنا.