للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة.. الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقتها الثقافية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف فى بيان اليوم الخميس، أن المسابقة الثقافية ستكون على النحو التالى:
الفرع الأول: أحكام التلاوة ومقاصد السور ويشمل معرفة وإتقان وتطبيق أحكام التلاوة على أجزاء : "28، 29، 30" من القرآن الكريم وهى: "قد سمع، تبارك، عم" مع فهم المقاصد العامة لسور هذه الأجزاء.
الفرع الثانى: الثقافة الفقهية وتتناول كتابين وهما:
قواعد الفقه الكلية.
فهم مقاصد السنة النبوية.. رؤية عصرية.
الفرع الثالث: مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول فى ضوء كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" وغيره من الكتب المتاحة فى موضوعه .
الفرع الرابع: أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع.
الفرع الخامس: وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية، ويتضمن هذا الفرع فقط تقديم ملخص ورقة بحثية بما لا يزيد عن خمس صفحات.
الجوائز:
أولا : ألف جنيه لكل فائز مهما بلغ عدد الفائزين فى كل فرع ولو شمل ذلك جميع الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمى الشعائر.
ثانيا: 10 آلاف جنيه للأول فى كل فرع بشرط حصوله على 75% فى التصفية النهائية.
ثالثا: 7 آلاف جنيه للثانى فى كل فرع بشرط حصوله على 70% فى التصفية النهائية.
رابعا: 5 جوائز تفضيلية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه للفائزين من الثالث إلى السابع فى كل فرع بشرط الحصول على 60% فى التصفية النهائية.
ويمكن أن يكون الاشتراك فى فرع واحد من فروع المسابقة.
وعلى الراغبين تسجيل رغباتهم الضغط هنا.
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