فيديوجراف.. خطة تأهيل قطارات الخطين الأول والثانى بمترو الأنفاق

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة تأهيل قطارات الخطين الأول والثانى بمترو الأنفاق. وتنفذ الهيئة القومية للأنفاق، خطة متكاملة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهما لتحسين الخدمة المقدمة.

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