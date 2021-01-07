بعد إيفاد إمامين.. الأوقاف: العمق الإفريقى أولوية استراتيجية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، تجديد إيفاد كل من الشيخ صالح إبراهيم عبد السلام سعد مفتش أول بالديوان العام، والشيخ بشير أحد محمود حسن عيسى إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بمدينة فومبان بدولة الكاميرون.





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