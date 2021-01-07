طقس الجمعة.. دافئ نهارا بارد ليلا والعظمى على القاهرة 24

جدة - نرمين السيد - وعلى جنوب سيناء يكون طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة، دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف وارتفاع الموج فيه من نصف متر الى 1.25 مترا والرياح السطحية شمالية شرقية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

الاسكندرية 22 13

وادى النطرون 23 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 24 14

بلطيم 23 15

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 20 13

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 23 11

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 24 13

نخل 23 04

نويبع 27 17

طابا 23 14

كاترين 19 05

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 24 12

بنى سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 09

سوهاج 27 09

قنا 20 10

الأقصر 28 10

أسوان 29 11

ادفو 29 11

أبوسمبل 28 11

الوادى الجديد 29 08

شلاتين 29 18

ابو رماد 28 18

حلايب 26 19