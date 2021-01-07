صور.. مختار جمعة يكرم 4 مديرين بهيئة الأوقاف لتميزهم فى العمل

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، 3 مديرين بهيئة الأوقاف المصرية كنائبين عن مناطقهم نظرًا لما حققته هذه المناطق من إنجازٍ وتميزٍ كبير فى تحصيل الإيرادات واستيداء حق الهيئة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2020 / 2021.





وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن المكرمين هم: عصام محمد صالح – مدير عام منطقة طنطا - محمود عوض النجدى – مدير عام منطقة الدقهلية - خالد حمودة فودة – مدير عام منطقة كفر الشيخ. كما كرم الوزير، محمد عبد الغفار محمد عبد الباقى مدير عام منطقة بنى سويف، الذى بلغ سن المعاش أمس الأربعاء، وذلك لجهوده خلال الفترة الماضية وحرصه على التفانى فى عمله حتى آخر يوم عمل فى وظيفته.

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