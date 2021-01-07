مستشار مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تدشن معارض متحركة للوقاية من التطرف ضمن...

قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دور الإفتاء والأمانة ستقوم بتدشين معارض متحركة للوقاية من التطرف ضمن خطتها الخمسية .

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية - في تصريح خاص لـ وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ "- أن تلك المعارض ستعمل على عرض منتجات دار الإفتاء الفنية التي تعرض الوسطية في الفتوى بشكل تفاعلي وتواصلي، بحيث يستطيع المستهدف من جمهور المكان أن يتعرف على منتجات دار الإفتاء الإفتائية ويتفاعل معها تفاعلا يضمن الإثراء المتبادل للتجربة، ويكون المعرض بالمشاركة بين دار الإفتاء والجهة التي يقام عليها المعرض أو من خلالها ويأتي ذلك ضمن مبادراتها التوعوية والفكرية التي تسعى لتعميمها في أرجاء المجتمع المصري .

وأكد مستشار مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء تدشن فكرة المعرض التفاعلي لأول مره على وسائل التواصل الاجتماعي ؛ حيث تستهدف دار الإفتاء التواصل عبر منصات الجامعات والمدارس لعمل معرض تفاعلي ذكي لعرض المنتجات الإفتائية خصوصا في أوقات امتناع التواصل المباشر -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- والتفاعل مع جمهور المكان من الطلاب أو الشباب أو المستفيدين عموما والرد على استفساراتهم وأسئلتهم .